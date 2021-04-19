ما هى النصائح الواجب الالتزام بها حال تناول جرعة زائدة من الأنسولين؟

كتب - محمود جلال

من المهم جدًا لدى المصابين بداء السكري، الأنسولين الذي يتحكم في مستويات السكر في الدم، فذلك جزء مهم من حياة أى مريض بالسكر، إذ لا يستطيع هؤلاء الاستغناء عن الأنسولين في بعض الأحيان، لذا يبرز سؤال حول ما يحدث حال تناول شخص ما جرعة زائدة من الأنسولين، وما الذى يمكن أن تؤدي الجرعة الزائدة إليه وإليك كل ما تحتاج لمعرفته عن جرعة الأنسولين الزائدة وكيفية إدارة هذه الحالة، بحسب موقع "only my health".

أعراض جرعة الأنسولين الزائدة أو نقص السكر في الدم: صداع الرأس، الشعور بالجوع، النعاس، الدوخة، عسر المزاج، الإعياء، والتهيج، والارتباك، وضربات القلب السريعة، والأرق، والجلد الشاحب، والرعشه، والكلام غير الواضح.



جهاز السكر

ما هى النصائح الواجب مراعاتها بعد تناول جرعة زائدة من الأنسولين؟