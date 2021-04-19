كل ما تريد معرفته عن مشروع محطة ضواغط غاز دهشور

كتبت - مروة الغول

تستهدف وزارة البترول الاستمرار فى تطوير وتحديث الشبكة القومية للغازات الطبيعية ، باعتبارها شرياناً حيوياً يدعم جهود الدولة فى التوسع في استخدام الغاز الطبيعى بالسوق المحلى، والمشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة ومواكبة خطة التنمية المستدامة وزيادة جذب الاستثمارات، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بمشروع محطة ضواغط غاز دهشور والتي كانت كالتالي..



س .ما هي أهمية مشروع محطة ضواغط غاز دهشور؟

س . يعمل على تأمين استهلاك الغاز الطبيعى كوقود لجنوب مصر فى ظل خطة التنمية المستدامة للدولة، والتى تستهدف زيادة الاستثمارات بالصعيد، حيث تعد المحطة واحدة من أهم التسهيلات بالشبكة القومية للغازات الطبيعية والبوابة الرئيسية لشريان الطاقة لجنوب الوادى، وتعد محطة ضواغط الغازات من المشروعات الرائدة فى المنطقة اقتصادياً وبيئياً وخدمياً،خاصة مع تنفيذ النظام الجديد لرفع كفاءة الطاقة بالمحطة والذى يعتمد على إعادة استغلال الحرارة الناتجة عن التوربينات الغازية الأربعة الحالية وكذلك الحرارة الناتجة من التوربينات الغازية الجديدة.



س. ماذا عن تنفيذ مشروع التوسعات الجديدة بمحطة ضواغط الغاز بمنطقة دهشور؟ ج . يأتي ضمن الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشبكة القومية، حيث أن هناك توجيهات بالإسراع فى تنفيذ المشروع الذى يعمل على زيادة كفاءة المحطة بأكثر من ثلثى الطاقة الحالية لها من خلال إضافة وحدتين جديدتين بسعة إجمالية إضافية حوالى 18 مليون متر مكعب غاز يومياً ليبلغ إجمالى قدرة المحطة حوالى 46 مليون متر مكعب غاز يومياً، حيث توفر المحطة مرونة كبرى فى تشغيل الشبكة القومية التى تمثل ركيزة مهمة في البنية الأساسية فضلاً عن توافر الكفاءات من الكوادر البشرية لمصر التي تدعم تحول مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز بالإضافة الى الاستمرار في تأمين إمدادات الغاز للمواطنين والقطاع الصناعى ومشروعات التنمية بصعيد مصر.



س. هل من المخطط إنشاء مركز تحكم جديد تبادلى للشبكة؟ ج .من المخطط إنشاء مركز تحكم جديد تبادلى للشبكة على غرار مركز التحكم الرئيسى "الناتا"، مثمناً دور تلك الأصول وأهميتها فى توفير مرونة أكبر فى تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية .