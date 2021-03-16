الحكومة: إمداد السوق المحلى والتصدير بـ61.1 مليار متر مكعب غاز خلال 2020

كتبت - مروة الغول

أكدت الحكومة، على أن استراتيجية الوزارة تولى اهتماماً كبيراً للإسراع من الانتهاء من مشروعات رفع كفاءة وتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية باعتبارها شرياناً حيوياً لنقل الغاز الطبيعى للمستهلكين بالسوق المحلى والتصدير، واستمرار تطوير وتحديث المركز القومى للتحكم فى الشبكة وكذلك تحديث نظام الاسكادا لمراعاة الاحتياجات المستقبلية لنشاط الغاز في مصر.

ووجهت الحكومة خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو " لاعتماد نتائج أعمال عام 2020 - بزيادة التنسيق بين جاسكو وإيجاس ووضعهما خطة متكاملة للشبكة حتى عام 2040 باعتبارها أحد ركائز البنية الأساسية للتوسع وجذب الاستثمارات وأن تراعى هذه الخطة أهداف خطط التنمية فى مصر وبخاصة فى الجنوب الذى يشهد استثمارات قوية وإقامة مناطق صناعية جديدة وتنامى أنشطة التعدين وكذلك مواكبة انطلاقة المشروع القومى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

وثمنت الحكومة، نتائج أعمال جاسكو فى ظل ظروف جائحة كورونا ونجاحها فى تحقيق التوافق مع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وانضمامها لناقلى الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط وكذلك الاعتماد عليها في إدارة الشبكة بكفاءة كشريان حيوى يلبى احتياجات المستهلكين في ظل تنامى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود بالسوق المحلى سواء في المنازل أو السيارات أو خدمة قطاعات الكهرباء والصناعة وكذلك التصدير عبر مصنعى الإسالة بإدكو ودمياط وخط الأنابيب.

وعرض المهندس ياسر صلاح الدين رئيس الشركة مؤشرات نتائج الأعمال خلال عام 2020 والتى أظهرت إمداد قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلى والتصدير خلال عام 2020 بحوالى 61.1 مليار متر مكعب غاز من خلال الشبكة القومية ويحظى قطاع الكهرباء بأولوية أولى حيث تم إمداده بـ60% من إجمالى التوزيع، وأضاف أن جاسكو نفذت عدة مشروعات لتدعيم أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالى أطوال الشبكة مع نهاية عام 2020 إلى حوالى 8 آلاف كم وبطاقة نقل قدرها 250 مليون متر مكعب يومياً، مشيراً إلى الحرص على استمرار التطوير للشبكة القومية للغازات ومركز التحكم القومى الذى تم الانتهاء من تطويره ونظام الاسكادا فى نوفمبر 2020 لمواجهة التوسع المستمر فى الشبكة باستخدام أحدث التكنولوجيات لاستمرار التشغيل الآمن والتوافق مع التحول الرقمى والربط مع الـ ERP ودعمه بمنظومة أمن معلومات متطورة .

وشهد العام الماضى تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير الشبكة وتأمين مكوناتها وكذلك القيام بأعمال الفحص الدورى لخطوط الشبكة حيث تم فحص 478 كم من الخطوط ليصل إجمالي أطوال الخطوط التى تم فحصها إلى أكثر من 9 آلاف كم، كما تم تنفيذ أعمال مقدمة للغير فى إطار التعاون مع الشركات الشقيقة بالقطاع حيث تم توقيع عقد لفحص 1077 كم من خطوط الخام والمنتجات وكذلك توقيع عقد لتقديم الاستشارات والخدمات الفنية فى أنظمة الاسكادا وأنظمة الكشف المبكر عن التسريب بخطوط الأنابيب لصالح شركة أنابيب البترول، كما يتم تنفيذ مشروع إقامة التسهيلات اللازمة لاستقبال البوتاجاز المستورد برصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC) بميناء دمياط بمعدل 600 ألف طن سنوياً، وفى مجال معالجة الغاز وفصل المشتقات تم إنتاج حوالى 1.9 مليون طن من المنتجات التى تشمل خليط الإيثان بروبان والبوتاجاز والمتكثفات والبروبان من مجمع الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية، كما أوضح أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة للتوافق مع متطلبات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وحضر الجمعية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول ونائبيه للشئون المالية المحاسب أشرف عبدالله والتجارة الداخلية المحاسب خالد عثمان والمهندس مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمحاسب أحمد محمد رأفت وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.