كل ما تريد معرفته عن أنواع وأعراض وعلاج حصوات الكلى

كتب - محمود جلال

تساعد الكلى على تنظيف سموم الجسم وتحويل الفضلات غير المرغوب فيها من الجسم إلى بول، نظرا لأن الكلى مثل مرشحات الجسم، يمكن أن تتراكم الأوساخ أو النفايات غير المرغوب فيها أحيانًا وتسبب ضررًا خطيرًا للكلى، هناك العديد من الأمراض الصحية التي تصاحب الكلى، واحدة من المشاكل الشائعة ولكنها خطيرة بنفس القدر هي مشكلة حصوات الكلى نتيجة تراكم المعادن المذابة في الجسم، وهنا نذكر الأنواع والأعراض ونصائح الوقاية حصوات الكلى، بحسب موقع "only my health".

ما هي حصوات الكلى؟

حصوات الكلى عبارة عن كرة صغيرة تشبه تكوين جزيئات النفايات الزائدة التي تتراكم بمرور الوقت في الكلى، إنه مرض أكثر خطورة بكثير مما يعتقد الناس، يمكن أن يؤدي إلى التهابات مختلفة ومشاكل في المسالك البولية وتلف الكلى، تتطور حصوات الكلى ببطء بسبب انخفاض استهلاك السوائل، والعوامل الغذائية.

ما أعراض حصوات الكلى؟

حمى وقشعريرة، وضعف وتعب، وإسهال، ورائحة كريهة لدى التبرز، ودم أثناء التبرز، والقيء والغثيان، والتهاب المسالك البولية، وألم في الفخذ، وزيادة الحاجة التبرز.



حصوات الكلى

ما هي أنواع حصوات الكلى؟

حصوات الكالسيوم: الأحجار المكونة من الكالسيوم هي الأكثر شيوعا وتتكون من أكسالات الكالسيوم، ينتج عن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالأكسالات مثل رقائق البطاطس والفول السوداني والشوكولاتة والسبانخ.

حصوات اليوريك:

تعتبر حصوات الكلى الكونة من حمض اليوريك أكثر شيوعا عند النساء من الرجال، كما تتزايد عند الأشخاص الذين يعانون من النقرس أوأولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

حصوات ستروفيت:



حصوات الكلى

هذه الأنواع من الحصوات كبيرة الحجم وتوجد في الغالب عند النساء اللائى يعانين من التهاب المسالك البولية.

ما العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حصوات الكلى؟

الجفاف أو شرب أقل من 1 لتر من الماء بانتظام، وبدانة، وفرط نشاط الغدة الدرقية، وتناول البروتينات الزائدة أو الملح أو الجلوكوز، ومرض التهاب الأمعاء الذي يزيد من امتصاص الكالسيوم، والعقاقير الطبية مثل مضادات الاختلاج ومضادات الحموضة.



حصوات الكلى

علاج حصوات الكلى

هناك القليل من العلاجات المتوفرة لعلاج حصوات الكلى، لكن ذلك يعتمد على حجم ونوع الحجر الذي تم تشكيله، العلاج الشائع الذي يوصي به الأطباء في الحالات غير الشديدة هو تناول كميات كبيرة من الماء والسوائل عن طريق الفم أو عن طريق الوريد، وتناول أدوية لتخفيف الآلام.