6 أطعمة صحية لعلاج حصوات الكلى.. أبرزها التفاح والفلفل الأحمر

كتب - محمود جلال

أمراض الكلى هى أعضاء أساسية في الجسم تعمل على إزالة الفضلات من الدم، وتنظيم مستويات السوائل في الجسم في بعض الأحيان، عندما يكون لديك الكثير من الفضلات فى الجسم مع عدم وجود سوائل كافية في الدم، يمكن أن تتراكم هذه النفايات وتؤدي إلى حصوات الكلى، ويعتمد علاج حصوات الكلى على حجمها، ومكوناتها، وما إذا كانت تسبب الألم، وما إذا كانت تسد المسالك البولية.

يقول الخبراء أنه إذا كان لديك حصى في الكلى، فقد تحتاج إلى اتباع نظام غذائي خاص، في خلال التقرير التالي يرصد موقع boldsky قائمة بالأطعمة الصحية والآمنة التي يمكنك تناولها إذا كنت تخضع لعلاج حصوات الكلى.

الفلفل الأحمر

يعتبر الفلفل الأحمر من أفضل الأطعمة التي تساعد على التخلص من حصوات الكلى، وآمن للاستهلاك عند الخضوع لعلاج حصى الكلى، هذا الطعام يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ومخصب بحمض الفوليك وفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب 6 والألياف علاوة على ذلك، يحتوي أيضًا على كمية جيدة مضاد للأكسدة يساعد في علاج حصوات الكلى ويقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.



الفلفل الأحمر

القرنبيط

من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها دون قلق أثناء علاج حصوات الكلى هى القرنبيط، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والألياف وحمض الفوليك، كما يحتوي على مركبات تساعد الجسم على مقاومة المواد السامة وبالتالي، فإن تضمين هذا في النظام الغذائي مفيد لعلاج حصوات الكلى.



القرنبيط

البصل

غني بالفلافونويد، وخاصة الكيرسيتين، التي تمنع دخول المواد الدهنية إلى الدم، يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم بشكل خاص ما يجعله أفضل غذاء للكلى، وهو آمن للاستهلاك أثناء علاج حصوات الكلى.



البصل

الثوم

يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد أيضًا في خفض مستويات الكولسترول في الجسم، يمكن أن يساعد تناول الثوم بانتظام في منع ظهور حصوات الكلى، وإذا كنت تخضع لعلاج من حصوات الكلى، فإن الثوم يعد بصريات جيدة وآمنة.



الثوم

التفاح

أما بالنسبة للتفاح غني بالألياف ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، إنها تساعد في مكافحة المواد المسرطنة، ويوصى بتناول تفاحة أو تناول عصير تفاح كل يوم لمنع ظهور حصوات الكلى.



التفاح

الكرز

الكرز مليء بالمواد الكيميائية النباتية، ومضادات الأكسدة المعروفة للمساعدة في علاج والوقاية من حصوات الكلى، علاوة على ذلك، يساعد الكرز أيضًا في الحفاظ على الاضطرابات المرتبطة بالقلب.