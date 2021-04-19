عائلة أذهلت السوشيال ميديا بترتيلها للقرآن الكريم والإنشاد الدينى.. فيديو لايف

الشرقية- السيد فلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع، بثا مباشرا مع أسرة خمسة من أبنائها حاملين لكتاب الله، ولهم العديد من الفيديوهات التى حازت على إعجاب رواد السوشيال ميديا بشكل كبير لجمال صوتهم الشجى.

"اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه" حرص مواطن بسيط بمحافظة الشرقية، على الأخذ بنهج الحديث الشريف لرسولنا الكريم صل الله عليه وسلم، بتحفيظ أبنائهم القرأن الكريم من الصغر لكي يشفع لهم يوم القيامة.

وقال الشيخ محمد السيد عبد الرحمن، مقيم شعائر بالأوقاف، ويقيم الصالحية القديمة محافظة الشرقية، إن الله رزقه بخمسة أبناء ذكور وبنتين حافظين القرأن الكريم، ويدرسون فى الأزهر الشريف، نجله "وليد" حاصل على ليسانس أصول دين ودعوة، و"محمد" بالفرقة الرابعة كلية الدراسات الإسلامية، و"أمين" بالصف الثالث الثانوى العام" و"الزهراء" بالفرقة الثانية كلية الدراسات الإسلامية، حافظين للقرآن الكريم من الطفولة و"يوسف" أصغر الأبناء حافظ 9 أجزاء من القرأن الكريم.

وقال "وليد" الأبن الأكبر إنه حفظ القرأن منذ الطفولة وحاصل على كلية أصول الدين قسم الدعوة، جامعة الأزهر فرع الزقازيق، مشيرًا إلي أن والده حرص على نشأتهم نشأة دينية وحببهم فى القرأن الكريم و" عمر" بالصف الثالث الإعدادى الأزهري أنه حفظ القرأن فى عمر الثانية عشر، وقال" يوسف" إنه بالصف الرابع الإبتدائي وحافظ 9 أجزاء على يد والده.

وتابع أب الأسرة: أن رسالته لأبنائه المحافظة على كتاب الله لأن القرأن يحفظ أهله، وفضلا عن الأجر الذين يحصلون عليه فى الآخرة من شفاعة فى القبر، وأنه حرص على تحفيظهم القرأن لوجه الله وليس بهدف المال.

وقال" وليد" إنهم يحرصون على التحدى والمنافسة فيما بينهم فى جلسات الليل قراءة وتلاوة القرأن.

وفى نهاية اللقاء قام الأب و3 من أبنائه بالدخول فى منافسة فى قراءة القرأن الكريم، بدأت بتلاوة الأب آيات قرآنية بصوته الشجى، ثم أتبعه نجله الأكبر" وليد" بتلاوة أيات قرأنية، وأتبعه شقيقه "عمر" بتلاوة قرآنية، واختتم الطفل الصغير"يوسف" المنافسة تلاوة قرآنية بصوت عذب، كما دخل الأب وأبنائه فى منافسة جديدة فى مجال الإنشاد الدينى.