طلاب الثانوية يستكملون غدا الامتحان التجريبى لقياس الشبكات وخطوط الفايبر

يستكمل غدا الثلاثاء طلاب الثانوية العامة الامتحان التجريبى التقنى، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم عن سيناريو امتحان اليوم الثانى من الاختبار التجريبى لشهر أبريل لطلاب الثانوية العامة، الموافق 20 من الشهر الجارى، قائلة: سيتم تنفيذ نفس السيناريو الخاص باليوم الأول مع تعديل الامتحان على الحوسبة الحسابية باستخدام الشبكات الداخلية Wifi"، الخاص بالمدرسة الحكومية والخاصة، وفى اليوم الثالث من الامتحان التجريبى الذى يعقد يوم 22 أبريل الجارى يتم تنفيذ نفس السيناريو مع تعديل الامتحان على الحوسبة الحسابية " cloud"، باستخدام شرائح البيانات لجميع الطلاب.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات سوف تعقد فى جو هادئ ومطمئن للطلاب كما هو معهود مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بين الطلاب حرصا على صحة الطلاب والمعلمين، كما طالبت الوزارة من الطلاب بضرورة المشاركة فى الامتحان للتدريب على الأسئلة، قائلة: الأسئلة فى الاختبار الأول ستكون استبيانيه وليست أسئلة بالمعنى المعهود فى الاختبارات.