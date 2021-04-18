وزير التعليم: نعلم جيدا ما يحدث على الأرض بامتحانات الثانوية العامة التجريبية

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتمنى أن يلتزم الجميع بمتابعة البيانات والأرقام الرسمية، متابعا: ونحن نعلم جيدا ما يحدث على الأرض ولا نحتاج لكلام هنا ولكن نحتاج آى معلومات إلى غرف العمليات فقط، وليس وسائل التواصل الاجتماعى، قائلا: جروبات الفيسبوك ليست مرجعا ونحن لدينا غرف عمليات ونرى كل مدرسة وكل جهاز، وبالتالى أرجوكم أن نتوقف عن القيل والقال ونتبع أسلوبا علميا بعيدا عن مهاترات الفيسبوك.

جاء ذلك ردا على بعض أولياء الأمور على إحدى جروبات الواتس آب، حول أن أغلب الطلبة من محافظات مختلفة قالوا إن السيسيتم لم يفتح معهم نهائى والبعض الآخر فتح وقفل بسرعة وأقليه قالوا إنه فتح معاهم بعد الساعة 11.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نجاح تجربة الاختبار التقنى التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة فى يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط" الفايبر"، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.

وأوضحت الوزارة أن 574 ألف طالب/طالبة استطاعوا الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت للتأكد من سلامتها وفحصها، فضلاً عن إجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس"local" وكذلك المتاحة على "cloud" الحوسبة السحابية، مع قياس كفاءة شرائح البيانات "4G"، الموجودة لدى الطلاب، إضافة إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات، وحل أى مشكلات فى الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفنى الموجود فى المديريات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استمرار عملية فحص أجهزة الطلاب والشبكات خلال اليوم الثانى والثالث للاختبار، والمقرر عقدها يومى 20 و22 أبريل الجاري، للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام.

وبينت الوزارة أن الهدف من الاختبار التجريبى الحالى ليس نوعية الأسئلة أو الجزء الأكاديمى وإنما الاطمئنان على التابلت وبمثابة محاكاة للأدوات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التى يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجستى من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها.

وحقق اليوم الأول الأهداف المرجوة منه بالكامل وتستكمل الوزارة العمل أيام الثلاثاء والخميس القادمين للوصول إلى افضل الحلول التقنية لأداء الامتحانات النهائية.

ومن المهم أن يستخدم الطلاب الشرائح التعليمية والتأكد من شحنها قبل الحضور فى الامتحانات القادمة.