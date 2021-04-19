صيني يعمل بسوهاج يتلقى لقاح كورونا في المركز الطبي الحضرى بالبلينا.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد المركز الحضرى الخاص بتطعيمات لقاح كورونا بمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج اليوم، قيام مواطن صيني يدعى Chen yona يعمل بمصنع في الأسمنت بمركز جهينة، بتلقى اللقاح الخاص بالوقاية من الفيروس.

كان المواطن الصينى Chen yona قد قام بالتسجيل علي موقع وزارة الصحة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وقد تم تطعيمة اليوم بالمركز الطبي الحضرى بالبلينا ضد فيروس كورونا.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد شددت على المواطنين بمحافظات الصعيد خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بأهمية التسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى مضاعفة أعداد مراكز تلقى اللقاح بمحافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة، فى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين

جاء ذلك خلال تفقدها مستشفيات سوهاج، مساء اليوم الأحد الماضى ، ومن بينها مستشفى الحميات يرافقها اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، يرافقها عددا من قيادات وزارة الصحة وعددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، فى إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

وقامت الوزيرة بتفقد أقسام المستشفى المختلفة للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، كما تأكدت من توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى وقامت بمراجعة نسب الإشغال بالمستشفى، ومعدل الشفاء، والحالة الصحية للمرضى، الذى يضم 22 سرير رعاية مركزة، و76 سرير داخلى، كما راجعت الحد الاستراتيجى "بتانك" الأكسجين الطبى بالمستشفى والذى تبلغ سعته 6 آلاف و700 لتر، بالإضافة إلى توفر 120 أسطوانة أكسجين.



المواطن الصينى يحصل على اللقاح بسوهاج



المواطن الصينى يلتقط الصور التذكارية بعد الحصول على اللقاح