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صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث قطار طوخ عدا 32 حالة تحت الملاحظة

الإثنين، 19 أبريل 2021 10:31 م
صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث قطار طوخ عدا 32 حالة تحت الملاحظة موقع حادث قطار طوخ
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة، خروج نسبة كبيرة من مصابى حادث قطار طوخ من المستشفيات، مشيرا إلى وجود 32 حالة فقط، بمستشفيات بنها الجامعى والتعليمى تحت الملاحظة وتلقى العلاج اللازم.

وفى هذا السياق أكدت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، خروج جميع مصابى حادث قطار بنها من المستشفى، عدا 3 مصابين، هم المحجوزين الآن فقط، مشيرة إلى أن الحادث جاء فى أول أيام تشغيل المستشفى الجديد تجريبيا، ما كان له الأثر فى تقديم خدمة طبية متميزة لمصابى الحادث.

فى سياق آخر، قال الدكتور عمرو الدخاخنى، المدير التنفيذى لمستشفى بنها الجامعى، إنه جرى رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، فور وقوع حادث قطار بنها، وجرى التعامل مع الحالات الوافدة إلى المستشفى، سواء كانت بسيطة أو متوسطة، مؤكدا أن الحالات التى كانت تحتاج إلى عمليات دخلت غرف العمليات، والحالات التى كانت تحتاج إلى العناية المركزة تلقت العلاج فيها وخرج عدد كبير من الحالات بعد تلقى الإسعافات الأولية.

 

 


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