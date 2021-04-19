شفاء 9 حالات إصابة بكورونا وعزل منزلى لـ138 بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

سجلت بيانات مديرية صحة شمال سيناء بشأن متابعة سير معدلات جائحة كورونا خلال 24 ساعة الماضية، رصد 3 إصابات جديدة، وشفاء 9 حالات بعد إصابتها، وتسجيل 4 حالات وفاة، كما تم حجز 12 حالة إصابة تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات، و138 حالة عزل منزلى.

ووصل إجمالى الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء تسجيل 375 حالة ايجابية، 2194 حالات تعافت من الإصابة، و140 حالة وفاة.

ويتواصل استقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام.

وأعلنت صحة شمال سيناء، أنه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا، ومن يتلقون اللقاح هم المواطنين كافة، ويتم استقبالهم بمقر المركز وتوفير كافة الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم بالمجان ومن خلال فريق من المتطوعين المعنيين بالتسجيل، وفريق طبى يقوم بخدمات الكشف وإعطاء الجرعات المقررة.