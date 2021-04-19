سويسرا تعاود فتح المقاهى والمطاعم بدءً من الاثنين بعد شهور من الإغلاق

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قررت المطاعم والمقاهى السويسرية بداية من الاثنين فتح أبوابها للجمهور جزئيا ، وذلك بعد أن سمحت السلطات بإعادة الفتح ولكن بشرط أن يكون ذلك في أماكن جلوس الرواد المفتوحة والهواء الطلق أو شرفات هذه الأماكن فقط، حرصا على التباعد الاجتماعي، خاصة أن سويسرا مازالت تشهد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الأخيرة .

يذكر أن قرار السلطات السويسرية بتخفيف بعض القيود التى استمرت لشهور بسبب ارتفاع عدد الإصابات، سوف يشمل أيضا السماح لعدد محدود من المتفرجين بحضور الأحداث الرياضية والثقافية، بما لا يتجاوز مائة شخص للأحداث التي تجري في الهواء الطلق و50 شخصا فقط للأنشطة في الأماكن المغلقة .

وتأتي القرارات الجديدة للسلطات السويسرية في ظل استمرار حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا وتوسيعها رغم البطء الناتج عن تأخر إمدادات اللقاحات مع حجم الإنتاج المحدود للمصنعين، مقابل الطلب المرتفع من كافة بلدان العالم .