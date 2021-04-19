اليوم السابع
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سقوط عاطل لسرقته مشغولات ذهبية من داخل شقة في مصر القديمة

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:23 م
سقوط عاطل لسرقته مشغولات ذهبية من داخل شقة في مصر القديمة سرقته مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على عاطل لسرقته مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بأسلوب كسر الباب فى مصر القديمة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (كمية كبيرة من العملات والمشغولات الذهبية والفضية- مبلغ مالى - ساعة) من داخلها.
 
 
وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (مفك حديدى- سلاح أبيض "مطواة").
 
 
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام المفك المضبوط بحوزته، وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه، كما تم بإرشاده ضبط بعض المسروقات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة أُخرى "جارى التوصل لمالكهم"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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