سعر الدولار اليوم الأحد 18-4-2021 فى البنوك المصرية

كتبت ـ ريهام الباشا

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 18-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، بالتعاملات الصباحية في بداية الأسبوع، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.