كتبت : سماح حمدى

استقر سعر الدرهم الإماراتى ، اليوم الاثنين 19-4-2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.



وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 19-4-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 48.98 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 51.83 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.