سؤال الأمهات.. إزاى احمى طفلى من عدوى كورونا فى الموجة الثالثة؟

نهير عبد النبى

"إزاى احمى طفلى من عدوى كورونا فى الموجة الثالثة"، إنه السؤال الذى تسأله الأمهات دائما وخصوصا مع دخول الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وهنا يقدم اليوم السابع بعض النصائح التى يجب اتباعها وتشجيع الأطفال عليها لحمايتهم من فيروس كورونا حسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى فهى كالتالى:

1: غسل اليدين

شجعى طفلك على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية ، في حالة عدم توفر الماء والصابون ، استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل، علمى طفلك تغطية جميع أسطح أيديهم بمطهر اليدين وفرك يديه معًا حتى يشعر بالجفاف، إذا كان عمر طفلك أقل من 6 سنوات ، فقومى بالإشراف عليه عند استخدام معقم اليدين.

2: الحرص على الكمامة

تأكدى من أن كل فرد في منزلك يرتدي قناعًا (إذا كان عمره عامين أو أكثر) عندما يكون في الأماكن العامة وعندما يكون بالقرب من أشخاص لا يعيشون في منزلك، تأكدى من ارتداء طفلك الأقنعة بشكل صحيح وآمن.

3: لا داع للاتصال الوثيق

تأكدى من أن طفلك وجميع أفراد أسرتك يبتعدون مسافة 3 أمتار على الأقل عن الأشخاص الآخرين خصوصا المصابين بفيروس كورونا.

4: تغطية الفم عند السعال والعطس

عند السعال أو العطس لا بد من تغطية فمك وأنفك بمنديل ورمي المنديل في أقرب سلة قمامة، شجعى طفلك وجميع أفراد الأسرة على فعل الشيء نفسه.

5: شجعى طفلك على تناول الخضروات والفواكه

الفواكه الغنية بالفيتامينات وخصوصا فيتامين سى تقى من الفيروسات حيث يعمل فيتامين سى على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من العدوى والفيروسات.