رئيس جامعة بنها: خروج 20 مصابا بحادث قطار طوخ بعد تعافيهم واستمرار تقديم الخدمة للباقين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، استقبال 65 حالة ما بين بسيطة ومتوسطة وحرجة لمصابى حادث قطار طوخ، موضحا أن مستشفيات بنها الجامعية قدمت الخدمات الطبية لجميع المصابين في الوقت المناسب، وخرج حوالى 20 حالة، وكانت معظم الحالات كدمات وسحجات، وباقي المصابين يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم، كما سيتم إجراء جراحتين خطيرتين، مؤكدا أن المستشفى لم تستقبل أي وفيات.

فيما أكد الدكتور عمرو الدخاخنى، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أن حالة المصابين في حادث قطار طوخ مستقرة ، مضيفا أن هناك عدد كبير من المواطنين توجهوا للمستشفى للتبرع بالدم وتقديم المساعدة للمصابين ، موضحا أن كلا من وزراء الصحة والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى للإطمئنان على المصابين .

وأضاف الدخاخنى، أن المستشفى قامت بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين ، موضحا أن المصابين حاليا تحت الملاحظة ويتم المرور عليهم بصفة دورية ، ويتم عمل تقارير لرفعها ، لوزير التعليم العالى ، موضحا أن من تتحسن حالته يتم خروجه فورا من المستشفى .

شهدت محطة سكة حديد طوخ فى محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان، قرب المحطة، أمر المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات، التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ، بينما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين فى حادث القطار (القاهرة - المنصورة).

ويتابع النائب العام، مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشددًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث، سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًا من كانوا، وتهيب النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلومات عن أسباب وقوع الحادث وملابساته، حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه.