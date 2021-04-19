حكاية مبادرة مطعم الخير لتوفير وجبات إفطار للأسر الأكثر احتياجا بالغربية.. لايف

الغربية فريق المحافظات

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا لمبادرة إيجابية قام بها شباب قرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، حيث قاموا بإنشاء مطبخ خيرى لتجهيز الوجبات وتوزيعها بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا من القرية والقرى المجاورة.

وقال الشباب المشارك لـ"اليوم السابع" إن فكرة المبادرة جاءت لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والمرضى وتوفير الطعام لهم خلال شهر رمضان، موضحا أن المبادرة إنسانية وأطلقنا عليها اسم "المطبخ الخيرى" لتخفيف العبء عن المواطنين ، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لتقديم جميع الخدمات والمساعدات للأسر الأكثر احتياجا والمرضى بالقرية والقرى المجاورة.