اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 03:59 م
خالد صلاح
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حكاية مبادرة مطعم الخير لتوفير وجبات إفطار للأسر الأكثر احتياجا بالغربية.. لايف

الإثنين، 19 أبريل 2021 03:30 م
حكاية مبادرة مطعم الخير لتوفير وجبات إفطار للأسر الأكثر احتياجا بالغربية.. لايف مطبخ الخير
الغربية فريق المحافظات

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا لمبادرة إيجابية قام بها شباب قرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، حيث قاموا بإنشاء مطبخ خيرى لتجهيز الوجبات وتوزيعها بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا من القرية والقرى المجاورة.

وقال الشباب المشارك لـ"اليوم السابع" إن فكرة المبادرة جاءت لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والمرضى وتوفير الطعام لهم خلال شهر رمضان، موضحا أن المبادرة إنسانية وأطلقنا عليها اسم "المطبخ الخيرى" لتخفيف العبء عن المواطنين ، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لتقديم جميع الخدمات والمساعدات للأسر الأكثر احتياجا والمرضى بالقرية والقرى المجاورة.


مطبخ الخير

حانوت

الغربية

اخبار الغربية

مبادرة شبابية

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