جيش تشاد يعلن مقتل 300 متمرد و5 جنود فى اشتباكات شمالى البلاد

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قتل جيش تشاد أكثر من 300 متمرد قادوا توغلا استمر ثمانية أيام في شمال البلاد، كما قُتل خمسة من جنوده في هذه الاشتباكات شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم هيئة أركان جيش تشاد الكولونيل عظيم برماندوا أغونا حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الإثنين، إنه تم قتل 300 متمرد، و خمسة جنود وإصابة 36 جنديا من الجيش، وتم سجن 150 متمردا بينهم ثلاثة مسئولين، مضيفا أنه تم الاستحواذ على 24 مركبة جراء هذه الاشتباكات.

وأضاف الراديو أن حكومة تشاد قد أكدت، في وقت سابق، أن مغامرة المرتزقة بمنطقة تيبستي الصخرية شمال البلاد والقادمة من ليبيا انتهت كما سبق أن أعلن.

وكانت جبهة "التناوب والوفاق" التشادية المعارضة "مجموعة سياسية عسكرية تشادية معظم أعضائها من أفراد قبائل الجوران الأتنية الصحراوية" هاجمت الجيش في 11 أبريل الجاري يوم الانتخابات الرئاسية، وتوغلت في بلدة زواركيه، وأن المدينة سقطت دون مقاومة في أيدي المتمردين، وأعلنت، الثلاثاء الماضي، التحرير الكامل لمنطقة تيبستي في الشمال.

يشار إلى أنه في فبراير عام 2008 تمكن المتمردون في هجوم من الوصول فعليا إلى أبواب القصر الرئاسي قبل صدهم بفضل الدعم الفرنسي.

وتضم أنجامينا مقر عملية "برخان" الفرنسية لمكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل التي أطلقت عام 2014، ولفرنسا وجود شبه دائم في تشاد.