اليوم السابع
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وإيقاف تحويل بدروم لسكنى..

جهاز "القاهرة الجديدة": غلق وتشميع 9 وحدات مخالفة بالمدينة

الإثنين، 19 أبريل 2021 11:43 ص
جهاز "القاهرة الجديدة": غلق وتشميع 9 وحدات مخالفة بالمدينة ازالة المخالفات
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، استمرار الجهود المبذولة لوقف المخالفات بالتجمعات الثلاثة بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية (شرطة المرافق وشرطة التعمير). 
 
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه تم شن حملة على مول بالتجمع الخامس، بإشراف من المهندس عبد الناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس وبقيادة العميد مهندس هشام مهدى، المشرف العام على إدارة الأمن بالمدينة ومدير إدارة التنمية بالتجمع الخامس، وتم رفع الإشغالات بالبدروم وفتح الممرات وجارٍ المتابعة.
 
وأوضح المهندس عبد الناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز، أنه تم استكمال الحملة بالحى الثالث وتم رفع 8 عدادات وتنفيذ غلق وتشميع  9 وحدات مخالفة تم تحويلها الي مخازن بالحي الثالث.
 
فيما أكدت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، أنه تم ايقاف اعمال تحويل بدروم لسكنى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف. 
 
كما صرحت المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، بأنه تم فك شدة خشبية لمخالفة بناء بالقطعة بالمجاورة السابعه وجار استكمال الإجراءات، مضيفة أنه جارٍ العمل على استكمال فتح الممرات بمول البنفسج بالتجمع الأول.  
 
 
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ازالة المخالفات

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مخالفة بناء
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

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