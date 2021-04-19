توريد 3951 طن أقماح لشون وصوامع سوهاج خلال 5 أيام

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن استقبال شون وصوامع المحافظة لـ 3051 طن أقماح تم توريدها من المزارعين منذ بدء موسم توريد الأقماح هذا العام في 15 أبريل الجاري وحتى الآن، مؤكدًا انتظام سير عملية التوريد دون معوقات.

وأشار محافظ سوهاج إلى تذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مؤكدا حرص المحافظة على الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أهمية التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة، والمخصصة لهذا الغرض.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه تم تحديد 17 موقع تخزيني على مستوى المحافظة منها " 3 صوامع معدنية، وهنجر، وباقي المواقع شون أسمنتية"، مشيرا إلى أن إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 141 ألف طن أقماح، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة طبقا لحصر مديرية الزراعة بلغت 208 ألف فدان، ومن المتوقع توريد 140 ألف طن أقماح هذا العام .

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، 725 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و 705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً.



جولات القمح داخل الصوامع



أحد صوامع تخزين الغلال



سيارات تقوم بنقل الغلال للصوامع