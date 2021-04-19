"تموين الأقصر": ضبط كميات من الجبن والعصائر منتهية الصلاحية خلال 48 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، على مدار الـ48 ساعة الماضية، فى ضبط كميات من العلف الحيوانى منتهية الصلاحية بإجمالى طن ونصف، وكميات من الجبن والعصائر والمنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية فى حملات على الأسواق، تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، وفى إطار توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، أنه تم إطلاق عدة حملات على مدار الـ48 ساعة الماضية، نجحت فى ضبط نصف طن علف حيواني وعدد من عبوات الأدوية البيطرية بدون فواتير داخل صيدلية بيطرية غير مرخصة، حيث قامت إدارة تموين إسنا وقسم الرقابة التموينية بحمله تموينية ببندر إسنا، وأسفر المرور عن تحرير عدد 6 مخالفات تموينية بيانها كالآتي:- (ضبط عدد 50 جوال علف بادى نامى تسمين زنة الجوال 10 كيلو جرام و10 أجوله علف بادى نامى تسمين زنة الجوال 50 كيلو جرام، و24 علبة كولينور 600 زنة العبوة 500 جرام، وعدد 12 زجاجة إينورو فلو كساسين سعة العبوة واحد لتر، وعدد 60 فيلكس سوبر سعة العبوة 100 مللى مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل صيدليه بيطريه بدون ترخيص).

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضاً ضبط سلع منتهية الصلاحية عباره عن 20 كيس شيبسي و25 علبة جبنه زنة 250 جرام، وعدد 30 كيس اندومى، وضبط عدد 60 علبة جبنه باندا خاصه بمنظومة التموين داخل احد محلات البقالة، وعدد 72 عبوة مياه غازية كانز بدون فواتير مخالفا للقرار 330، وعدد 3 محضر عدم إعلان عن الاسعار، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وفى ديوان عام المديرية بالأقصر، خرجت حملة بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، تم خلالها ضبط إجمالي عدد 50 كرتونه حلوى بالفراوله بإجمالي عدد 30000 قطعه حلوى، وكذلك عدد 960 زجاجة فولت مشروب طاقه زنه العبوه 200 مل، وذلك كونها بدون مستندات ويشتبه فى صلاحيتها للاستهلاك، حيث جاء ذلك بناءاً على تنفيذ ما جاء بتوجيهات وكيل الوزارة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة السيد المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والسيد رفاعي أحمد سليم رئيس الرقابة والسيد أحمد ربيع والسيد رومانى إبراهيم المفتشون بالمديرية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات السابقة الذكر وتحرير المحاضر القضائية وجارى العرض على النيابة العامة.