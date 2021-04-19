تعرف على أهم أخبار البورصة اليوم الاثنين 19-4-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 19-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين العرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.770 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ العبوات الطبية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، مصر بني سويف للأسمنت، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، راية القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، ريكاب للاستثمارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، العربية لحليج الأقطان، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الأهرام للطباعة والتغليف، دايس للملابس الجاهزة، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ليسيكو مصر.

البورصة تربح 5.52 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين العرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.770 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين العرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.770 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 415.5 مليون ورقة مالية بقيمة 734.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.3 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.26%، والعرب على 8.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 25.4 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 32.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 10441 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12740 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4051 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 131 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، القاهرة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، 1.6 مليون سهم، 55 ألف سهم، 3002 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس 10 آلاف سهم، 1500 سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، القاهرة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، 1.6 مليون سهم، 55 ألف سهم، 3002 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس 10 آلاف سهم، 1500 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، مصر للزيوت والصابون، بالم هيلز للتعمير 419.5 ألف سهم، 150 سهم، 610.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 735 سهم، 9900 سهم، 20.6 ألف سهم، 201.4 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 74243 سهم.

أسهم خزينة كما أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء 100 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.38%، فيما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بيع عدد 77850 سهم وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه عدد 5 ملايين سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم، وتبقى عدد 2.3 مليون سهم. كما أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء 100 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.38%، فيما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بيع عدد 77850 سهم وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه عدد 5 ملايين سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم، وتبقى عدد 2.3 مليون سهم.

واشترى المساهم محمد إسماعيل حسني 140 ألف سهم بالشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، بسعر 2.024 جنيه بقيمة إجمالية 283.4 ألف جنيه، لترتفع حصته من 4.75% إلى 5.33%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.



المتحدة للإسكان أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 354 مليون جنيه إلى 343.1 مليون جنيه بتخفيض قدره 10.9 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة، وفقًا لرصيدها الظاهر في 31 ديسمبر عام 2020، طبقًا للمادة 48 من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض، وتفويض رئيس مجلس الإدارة للشركة في إدخال التعديلات على النموذج وفقًا لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.