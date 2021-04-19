اليوم السابع
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تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بالمنوفية والبدء تجريبياً فى قويسنا

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:19 م
تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بالمنوفية والبدء تجريبياً فى قويسنا اجتماع محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على أنه سيتم تنفيذ منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة تجريبياً بمركز ومدينة قويسنا، وذلك فى إطار حرص واهتمام الدولة بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائى والحد من التلاعب بالتراخيص.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم لمتابعة آلية تنفيذ الاشتراطات البنائية الجديدة وبحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار الهندسى للمحافظة.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مدى جاهزية المركز التكنولوجى بمدينة قويسنا للوقوف على تطبيق منظومة ضبط البناء وتدريب الكوادر البشرية بالمركز على تلك المنظومة الجديدة للارتقاء بمستوى العمران داخل المحافظة، ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة بصفة دورية لموقف استئناف تراخيص البناء طبقاً للتعليمات الصادرة وعرض تقرير يومى عن سير العمل بالمنظومة.

كما وجه محافظ المنوفية التنسيق الكامل بين المحافظة وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء لسرعة الانتهاء من فحص التراخيص تمهيداً لقيام المواطنين باستئناف أعمال البناء.

هذا وقد تضمن الاجتماع استعراض تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذا الخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة.

كما تابع سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، استمرار أعمال وضع طبقة السن بشارع سعد زغلول بمدينة أشمون، وذلك تمهيداً لبدء أعمال الرصف التى سوف تتم به بداية من ميدان الخالدين وحتى مركز شرطة أشمون، تحت إشراف مديرية الطرق والكبارى بالمنوفية، مشيراً أنه يتم باستمرار متابعة أعمال تقليب ودمك السن بالهراس جيداً، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات التى تعوق أعمال الرصف بالشارع.

كما أكد سرور بأنه خلال الفترة القادمة سوف يتم البدء فى إعادة رصف عدد كبير من شوارع المدينة والتى تم الانتهاء من توصيل خطوط الغاز الطبيعى بها، وذلك لخدمة أهالى أشمون وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع دون معاناة.

 

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمتابعة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة وتذليل كافة العقبات وسرعة الانتهاء من التنفيذ بهدف الارتقاء بالبنية التحتية والمظهر الحضارى وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفى ذات السياق قام أشرف الليثى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالمتابعة الميدانية لإعمال فرد السن بشارع السنترال بمدينة تلا، وذلك ضمن خطة الرصف التى تتم بنطاق المركز والمدينة للارتقاء بالطرق.

 

 


محافظالمنوفية

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قويسنا

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اشمون

مركز تلا

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