اليوم السابع
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ترامب ينتقد خطة بايدن لسحب القوات من أفغانستان لسببين

الإثنين، 19 أبريل 2021 08:14 ص
ترامب ينتقد خطة بايدن لسحب القوات من أفغانستان لسببين ترامب وبايدن
وكالات

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انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خطة الرئيس الحالي، جو بايدن بسحب القوات من أفغانستان قبل 11 سبتمبر. وبحسب صحيفة "نيوزويك"، قال ترامب: "من غير المرغوب بالنسبة لي أن يستخدم جو بايدن 11 سبتمبر كتاريخ سحب قواتنا من أفغانستان".
 
وأشار ترامب إلى أن هناك سببان يجعلان استخدام التاريخ الذي اختاره بايدن غير مرغوبا. الأول هو أن الولايات المتحدة يمكنها أن تنسحب قبل ذلك، ويجب أن تفعل ذلك.
 
والسبب الثاني لعدم استخدام هذا التاريخ، وفقا لترامب، هو أن "11 سبتمبر يوحي بأحداث مأساوية للغاية بالنسبة لبلدنا".
 
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إدارته ستنهي تواجد القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل.
 

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أفغانستان

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