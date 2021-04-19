تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (5) سفن ، وتم تداول (6700) طن بضائع و(349) شاحنة.

وشملت حركة الواردات (6400) طن بضائع و(317) شاحنة ، فيما شملت حركة الصادرات (300) طن بضائع و(32) شاحنة .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم ، مغادرة ثلاث سفن وهى محبة ، الحرية ، امل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Athos والرياض وغادرت السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وعمان .