اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 12:43 م
خالد صلاح
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تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:03 م
تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (5) سفن ، وتم تداول (6700) طن بضائع و(349) شاحنة.

وشملت حركة الواردات (6400) طن بضائع و(317) شاحنة ، فيما شملت حركة الصادرات (300) طن بضائع و(32) شاحنة .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم ، مغادرة ثلاث سفن وهى محبة ، الحرية ، امل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Athos والرياض وغادرت السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وعمان .

 


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