اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 10:01 م
خالد صلاح
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بوليفيا تسجل 1706 إصابات و23 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 19 أبريل 2021 09:00 م
بوليفيا تسجل 1706 إصابات و23 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة لقاح كورونا
(أ ش أ)

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سجلت بوليفيا 1706 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 289 ألفا و66 حالة.

وأفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم /الاثنين/ - بأنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في دولة أمريكا الجنوبية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و648 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 530 ألفا و496 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بوليفيا.

 


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