بايدن: كل أمريكى مؤهل لتلقى لقاح فيروس كورونا ابتداءً من اليوم

كتب محمد شعلان

أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن، أنه اعتبارا من اليوم كل أمريكى مؤهل لتلقى لقاح فيروس كورونا، مطالبا الجميع بالحصول على اللقاحات من أجل حماية أنفسهم وذويهم وعائلاتهم من عدوى كورونا، وغرد على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "اعتبارًا من اليوم ، كل أمريكي مؤهل لتلقي لقاح COVID-19. لنفسك ولجيرانك ولعائلتك - من فضلك ، احصل على لقاحك".



بايدن على تويتر

واحتفى الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالتقدم الذى تحرزه خطة التطعيمات ومنح لقاحات فيروس كورونا للأمريكيين، قائلا: "دليل على أنه لا يوجد شىء لا تستطيع أمريكا تحقيقه عندما تعمل معا"، وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إن تقدمنا ​​فى التطعيمات دليل على أنه لا يوجد شيء لا تستطيع أمريكا تحقيقه عندما نفعل ذلك معًا".

وكان بايدن قد قال سابقا أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 150 مليون جرعة لقاح منذ توليه منصبه فى يناير، مشيرا فى كلمة فى البيت الأبيض حول جهود إدارته لتوزيع لقاحات فيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد، "، عبرنا 150 مليون جرعة فى 75 يومًا، أول 75 يومًا من إدارتي".

وأشار الرئيس إلى أنه زار موقعًا للتلقيح فى ولاية فيرجينيا، فى وقت سابق، ووصفه بأنه "مثال لأمريكا فى أفضل حالاتها"، لكن بايدن حذر من أنه حتى مع زيادة التطعيمات، فإن متغيرات فيروس كورونا تنتشر بسرعة أيضًا، وحث الرئيس الأمريكيين على اليقظة بشأن ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار الفيروس.

وقال بايدن: "اسمحوا لى أن أكون صادقًا معكم تمامًا: نحن لسنا فى خط النهاية"، وحث كبار السن على الحصول على اللقاح "الآن"، قبل أن يصبح جميع البالغين مؤهلين للحصول على اللقاح فى 19 أبريل.

وأعلن بايدن أن جميع البالغين الأمريكيين سيكونون مؤهلين لتلقى لقاح فيروس كورونا بحلول 19 أبريل، ليبكر بذلك الموعد النهائى السابق المحدد له فى الأول من مايو بحوالى أسبوعين.