المملكة المتحدة تدرج الهند في القائمة الحمراء بسبب سلالة كورونا الجديدة

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درجت المملكة المتحدة اليوم الإثنين، الهند في القائمة الحمراء للسفر بسبب مخاوف بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي اكتشفت للمرة الأولى في الهند ويعتقد بأنها وراء الارتفاع الهائل في الحالات هناك.

في وقت سابق، قال أحد الخبراء البريطانيين انه يجب وضع الهند على القائمة الحمراء الحكومية لدول الحجر الصحي للفنادق، حيث وصلت السلالة الجديدة من فيروس كورونا التى تم اكتشافها هناك لأول مرة إلى بريطانيا.

وقال البروفيسور داني التمان، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج، إنه قلق من أن هذه السلالة، يمكن أن تفسد خارطة طريق رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج من الإغلاق.