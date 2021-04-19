اليوم السابع
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القبض على عاطلين أثناء بيعهما مواد مخدرة فى السلام

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:25 م
القبض على عاطلين أثناء بيعهما مواد مخدرة فى السلام حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بمدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
    
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") أثناء استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول).
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما والتحرك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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