السجن المؤبد لـ 4 متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية كل من الرؤساء بالمحكمة المستشار محمد على عبد المجيد، والمستشار أيمن عفيفى سالم، وسكرتارية طارق عكاشة، وبحضور إسلام عيبه وكيل النيابة، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين كونوا عصابة غرضها الإتجار فى المواد المخدرة، بينما قضت ببراءة المتهم الخامس.

وتعود أحداث القضية رقم 28 لسنة 2020 جنايات شرق التفريعة والمقيدة رقم 237 لسنة 2020 جنايات كلى بورسعيد، إلى يوم 12 أبريل سنة 2020 بدائرة قسم شرق التفريعة، إلى ضبط المتهمين وبتفتيش السيارة قيادة المتهم الأول عثر بداخلها على 2 قالب كبير الحجم تحتوى على جوهر الهيروين المخدر.

وبتفتيش السيارة قيادة المتهم الثانى عثر بداخلها على 30 لفافة بها 180 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش السيارة قيادة المتهم الرابع عثر بداخلها على 50 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، و13 لفافة لنبات البانجو المخدر، كما عثر بحوزة المتهمين الأربعة على هاتف محمول ومبلغ مالى مع كل منهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا للاتجار فى المواد المخدرة المضبوطة وأن المبالغ المالية بحوزة المتهمين الأربع حصيلة هذا الإتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء، والسيارات لتسهيل توزيع وترويج المواد المخدرة.

وأحال المستشار بكر أحمد بكر، المحامى العام لنيابة بورسعيد الكلية، 5 متهمين فى القضية بينهم المتهم الخامس هارب إلى محكمة جنايات بورسعيد، بدائرة محكمة استئناف الاسماعيلية، لاتهامهم بتكوين عصابة غرضها الإتجار فى المواد المخدرة، لتصدر المحكمة حكمها بالسجن المؤبد لـ4 متهمين وبراءة المتهم الخامس.