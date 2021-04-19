الرئيس السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق الأوضاع

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع فى عملية منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها الإدارية؛ وترسيخ الهدف الأساسى لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والشباب فى بناء الشخصية لتكون قادرة على مواجهة الحياة والتفاعل الإيجابى مع المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية لتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنظومة حضانات الأطفال، وكذلك النشاط الخيرى لصندوق تحيا مصر".