بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس زيمبابوى أيمرسون منانجاجوا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا طلبه إلى سفارة زيمبابوى بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس زيمبابوى أيمرسون منانجاجوا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا طلبه إلى سفارة زيمبابوى بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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