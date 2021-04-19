اليوم السابع
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الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها

الإثنين، 19 أبريل 2021 11:50 ص
الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
 
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
 
 

السيسي

الجريدة الرسمية

تنظيم عمليات الدم

تجميع البلازما

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