الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها الإثنين، 19 أبريل 2021 11:50 ص الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب. نشر القانون في الجريدة الرسمية. السيسي الجريدة الرسمية تنظيم عمليات الدم تجميع البلازما عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى: يجب أن تكون منظومة الأطراف الصناعية المقرر إقامتها متكاملة الأركان الأحد، 18 أبريل 2021 05:44 م الرئيس السيسي يتابع موقف إقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية بمصر الأحد، 18 أبريل 2021 05:40 م توجيهات رئاسية بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات.. اعرف التفاصيل الأحد، 18 أبريل 2021 05:39 م الرئيس السيسي يوجه باستمرار برامج التوعية بالإجراءات الاحترازية لكورونا الأحد، 18 أبريل 2021 05:38 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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