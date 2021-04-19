الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها

كتب محمد الجالى

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.