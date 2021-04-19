اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 11:30 م
خالد صلاح
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الدفاع الروسية: مقتل 200 مسلح في غارات على مواقع إرهابيين قرب "تدمر" بسوريا

الإثنين، 19 أبريل 2021 11:30 م
الدفاع الروسية: مقتل 200 مسلح في غارات على مواقع إرهابيين قرب "تدمر" بسوريا تنظيم داعش
(أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 200 مسلح في غارات روسية على قاعدة لتدريب الإرهابيين قرب مدينة تدمر السورية.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف في سوريا اللواء ألكسندر كاريوف - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "طائرات للقوات الروسية شنت غارات جوية على مواقع الإرهابيين في شمال شرق تدمر، ما أسفر عن مقتل 200 مسلح، وتدمير مخبأين، و24 سيارة رباعية الدفع محملة برشاشات من العيار الثقيل و500 جرام من الذخائر ومكونات لإنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع".

وشدد على أن جماعات مسلحة غير شرعية تخطط لشن عمليات إرهابية على مؤسسات الدولة لزعزعة الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية في سوريا والمقررة في 26 مايو المقبل، لافتا إلى أن تدريب الإرهابيين يجري في معسكرات للمسلحين على أراض تقع خارج سيطرة السلطات السورية.

 


روسيا

سوريا

موسكو

إرهاب

داعش

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