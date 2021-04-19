الخارجية الروسية: طرد دبلوماسيينا رد على كشف مؤامرة الانقلاب فى بيلاروسيا

أ ش أ

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن طرد السلطات التشيكية لدبلوماسيين روس مرتبط بالكشف عن مؤامرة الانقلاب على الدستور في بيلاروسيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يقف وراء كل ذلك.

وقالت زاخاروفا في تصريحات لقناة "روسيا ــ 1" اليوم الإثنين، " بالطبع ما تقوم به السلطات في براغ مرتبط بالكشف عن مؤامرة الانقلاب على الدستور في بيلاروسيا، الأمر متعلق بما يحدث في بيلاروسيا".

وأضافت زاخاروفا "بالنسبة للتشيك، هناك حاجة لأن نفهم أن كمية المشاكل المتراكمة في بلدان الاتحاد الأوروبي وفي الغرب ككل كثيرة، ويجب اتخاذ بعض التدابير المعلوماتية والسياسية من أجل التغطية على تلك المشاكل، وروسيا هي أداة التجريب المطروحة للتداول والتي يلجأون إليها في مثل هذه الحالات".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "بالطبع، الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء ذلك، فهي البلد الذي يقود الجميع في حلف "الناتو"، البلد الذي يحدد نغمة هذا التيار الغربي السائد"، واصفة قرار طرد السلطات التشيكية لدبلوماسيين روس بـ "النفاق".