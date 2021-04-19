اليوم السابع
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خالد صلاح
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الحملة الوطنية للتلقيح بتونس: تطعيم 50% من المواطنين بحلول نهاية 2021

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:00 ص
الحملة الوطنية للتلقيح بتونس: تطعيم 50% من المواطنين بحلول نهاية 2021 كورونا فى تونس - أرشيفية
أ ش أ

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قال الهاشمي الوزير منسق الحملة الوطنية للتلقيح بتونس إن هناك جهودا مكثفة لاقتناء البلاد الكميات اللازمة من اللقاح ضد فيروس كورونا، مستبعدا الوصول إلى وضعية نفاد الكميات وتعليق التلقيح ، حيث أن اللقاح يصل تباعا وتوقع إمكانية تلقيح 50 % من التونسيين بحلول نهاية عام 2021.
وحول تطور عملية التطعيم، قال الوزير - فى تصريح اليوم- إن أغلبية من سجلوا في منظومة evax لقحوا بالجرعة الأولى، مع اختلاف في الجهات والأولوية، موضحا أن من تجاوز سن 75 سنه وسجل في المنظومة تقدمت عملية تطعيمهم ، وتم الوصول إلى من هم بين 60 و75 عاما والأولوية لمن يحملون أمراضا مزمنة.
وأكد أن جرعات لقاح ''فايزر'' تصل تونس أسبوعيا وحملة التطعيم متواصلة ، لافتا إلى أن لقاح ''استرازينكا'' لم يستعمل بعد في تونس رغم وصول حوالي 200 ألف جرعة منه.


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