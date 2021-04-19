الحملة الوطنية للتلقيح بتونس: تطعيم 50% من المواطنين بحلول نهاية 2021

قال الهاشمي الوزير منسق الحملة الوطنية للتلقيح بتونس إن هناك جهودا مكثفة لاقتناء البلاد الكميات اللازمة من اللقاح ضد فيروس كورونا، مستبعدا الوصول إلى وضعية نفاد الكميات وتعليق التلقيح ، حيث أن اللقاح يصل تباعا وتوقع إمكانية تلقيح 50 % من التونسيين بحلول نهاية عام 2021.
وحول تطور عملية التطعيم، قال الوزير - فى تصريح اليوم- إن أغلبية من سجلوا في منظومة evax لقحوا بالجرعة الأولى، مع اختلاف في الجهات والأولوية، موضحا أن من تجاوز سن 75 سنه وسجل في المنظومة تقدمت عملية تطعيمهم ، وتم الوصول إلى من هم بين 60 و75 عاما والأولوية لمن يحملون أمراضا مزمنة.
وأكد أن جرعات لقاح ''فايزر'' تصل تونس أسبوعيا وحملة التطعيم متواصلة ، لافتا إلى أن لقاح ''استرازينكا'' لم يستعمل بعد في تونس رغم وصول حوالي 200 ألف جرعة منه.
الحملة الوطنية للتلقيح بتونس: تطعيم 50% من المواطنين بحلول نهاية 2021الإثنين، 19 أبريل 2021 01:00 ص
كورونا فى تونس - أرشيفية
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قال الهاشمي الوزير منسق الحملة الوطنية للتلقيح بتونس إن هناك جهودا مكثفة لاقتناء البلاد الكميات اللازمة من اللقاح ضد فيروس كورونا، مستبعدا الوصول إلى وضعية نفاد الكميات وتعليق التلقيح ، حيث أن اللقاح يصل تباعا وتوقع إمكانية تلقيح 50 % من التونسيين بحلول نهاية عام 2021.
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