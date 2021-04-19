اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 02:41 م
خالد صلاح
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الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على حريق بمصنع بن فى العاشر من رمضان

الإثنين، 19 أبريل 2021 02:07 م
الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على حريق بمصنع بن فى العاشر من رمضان سيارة مطافئ - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج البن بالمنطقة الصناعية الثالثة، دائرة قسم أول العاشر بمدينة العاشر، وتم الدفع  بـ4 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران وإخمادها، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمصنع بن بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة قسم أول العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية فرع العاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبد الحميد أبوفول، وبإشراف العميد محمد العادلى، رئيس الحماية المدنية بالشرقية، بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمت محاصرة النيران وإخمادها، وتبين من التحريات نشوب حريق بماكينة طحن بالمصنع، وامتد إلى كمية من المنتج النهائي، وتمت السيطرة عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار انتداب الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي لإجراء المعاينة اللازمة لبيان سبب الحريق.


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