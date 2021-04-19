التخطيط: المرأه تستحوذ على 40% من خدمات الدفعِ باستخدامِ الهاتف المحمول

كتبت أسماء أمين

قالت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن أعدادُ المستفيداتِ من خدمات الدفعِ باستخدامِ الهاتف المحمول زادت إلى نحو 2 مليون سيدة، موضحا أن بلغت نسبة المرأةُ 40% من الزيادة في إعدادِ الحساباتِ المصرفية، خلال العام الأخير (من فبراير2020- إلى فبراير 2021). وذلك نتيجة جهودِ الحكومة والبنكِ المركزيّ المصري لتحقيقِ الشمول المالي، أفادت السعيد.

وأوضح التقرير، إنه فى إطار التمكينِ الاقتصادي للمرأةِ بلغت نسبة الإناثُ تمثل نسبة 50.7% من إجمالي العاملين في الجهازِ الإداري للدولة، ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ في مجالس إدارات الشركات المسجلةِ في البورصة من 10.1% في عام 2019، لتصلَ إلى 11.6% عام 2020، وتحسنت النسبة في شركات القطاع العام لتصلَ إلى 8.7% في عام 2020 مقارنة بنحو 6.1% في 2019.