اليوم السابع
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الرقابة المالية تكشف شركات التأمين سددت 3.2 مليار جنيه تعويضات خلال 60 يوم

الجمعة، 16 أبريل 2021 04:00 م
الرقابة المالية تكشف شركات التأمين سددت 3.2 مليار جنيه تعويضات خلال 60 يوم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2021، وبلغت 528 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 23.725 مليار جنيه، مقارنة بـ 638 موافقة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2020 بقيمة مصدرة قدرها 14.547 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نسبة نمو 63.1%، وانخفاض عدد الإصدارات بنسبة 17.2%.
 
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال شهري يناير وفبراير عام 2021 نحو 7.613 مليار جنيه مقابل 6.420 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 18.6%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 3.209 مليار جنيه خلال شهري يناير مقابل 3.238 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض 0.9%.
 
وبلغ إجمالي قيمة أقساط للتأمين التجاري والتكافلي 7.613 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري مقابل 6.420 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 18.6%، موزعة بين 6.8 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري خلال شهري يناير وفبراير من عام 2021 مقارنة بقيمة 5.4 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، و 769 مليون جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 989.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض 22.3%.
 
وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء للتأمين التجاري والتكافلي 3.209 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري مقابل 3.238 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، موزعة بين 2.8 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري مقابل 2.962 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.1%، و 397 مليون جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 276.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 43.7%.
 

الرقابة المالية

شركات التامين

أقساط التامين

تعويضات التأمين

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