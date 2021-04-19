اليوم السابع
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التحفظ على 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالغربية

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:19 م
التحفظ على 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالغربية أسمدة - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بمركز السنطة، تحرير 7 محاضر إثبات حاله متنوعه ضد مخابز بلدية.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع، و تشكلت حملة تموينية برئاسة اشرف شرف مفتش الرقابه التموينه بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية ضمت محمد صلاح مفتش الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية وصلاح حامد مفتش تموين لمتابعه الحالة التموينية فى مركز ومدينة السنطة وأسفرت الحملة عن ضبط 2  طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة.

كما تم تحرير 7 محاضر إثبات حالة متنوعه ضد مخابز بلديه منها  6 محاضر نقص وزن ومواصفات و محضر تصرف فى كمية 19 شيكارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


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تموين الغربية

أسمدة زراعية

السنطة

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