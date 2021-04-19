اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 02:20 م
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البحرية الإيطالية تدرب 187 جنديا من غانا على التصدى لأعمال القرصنة البحرية فى خليج غينيا

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:37 م
البحرية الإيطالية تدرب 187 جنديا من غانا على التصدى لأعمال القرصنة البحرية فى خليج غينيا فرقاطة بحرية
كتبت - نهي الطويل

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تعقد الفرقاطة الإيطالية "كارلو"، من طراز بيرجاميني، زيارة إلى غانا لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الاثنين، لتدريب 187 جنديا علي مكافحة أعمال القرصنة في خليج غينيا، والذى سجل 200 حادثة العام الماض،ي بما يفوق ما تم تسجيله خلال العقد الماضي بأكمله، وفقا لموقع Ship and Bunker. 
 
ويتضمن التدريب أعمال المراقبة والتمشيط ليلا في الخليج الذي تعبره 1500 سفينة يوميا، ويذكر أن القوات البحرية الأمريكية كانت قد قامت أيضا بتدريب مشترك مع نظيرتها في غانا علي حماية خليج غينيا.
 
ويطل علي خليج غينيا الذي يقع في المحيط الأطلنطي دول السنغال وجامبيا وغينيا باساو وغينيا وسيراليون وليبيريا وساحل العاج وغانا وتوجو وبنين ونيجيريا والكاميرون وغينيا الاستوائية والجابون وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنجولا، وبذلك يطل علي هذا الخليج 17 دولة من أصل 54 دولة افريقية. 
 
 
 

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