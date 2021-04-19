الأمير هارى سيبقى فى بريطانيا للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الـ 95

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قال مصدر مقرب من الأمير هاري اليوم الإثنين، إن الأمير يريد البقاء في بريطانيا للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الـ 95 هذا الأسبوع إن أمكن، ولم يحجز رحلة العودة إلى الولايات المتحدة، لكنه سيعود بمجرد أن تحتاجه زوجته الحامل ميجان ماركل.

وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية إن دوق ساسكس الأمير هاري سافر باستخدام "تذكرة مفتوحة" في 11 أبريل، وتم عزله قبل حضور جنازة جده دوق أدنبرة الأمير فيليب في وندسور يوم السبت الماضي، بينما بقيت زوجته ميجان الحامل في طفلهما الثاني في منزلهما في كاليفورنيا مع ابنهما أرشي والبالغ من العمر 23 شهرًا.

وقال المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عنه، إن هاري لديه "تذكرة مفتوحة" ويريد أن يرى جدته في عيد ميلادها لكن "أولويته الأولى هي زوجته الحامل".

وكانت جنازة الأمير فيليب هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الأمير هاري بأقاربه منذ المقابلة التي أجراها هو وزوجته مع أوبرا وينفري، والتي بثت الشهر الماضي.

وبعد الجنازة، شوهد الأمير هاري وهو يتحدث مع شقيقه الأمير ويليام ويعتقد أنهما التقيا بعيدًا عن كاميرات التلفزيون في قلعة وندسور.. وستبلغ الملكة التي تقيم في وندسور 95 عامًا يوم الأربعاء.

عادة ما تضم احتفالات أعياد الميلاد عددًا من الاحتفالات ولكن سيتم تخفيفها خلال فترة الحداد.

وفي العام الماضي، أمضت الملكة اليوم مع الأمير فيليب وتحدثت مع العائلة عبر مكالمات الفيديو بسبب قيود الوباء.

وستظل أجراس كنيسة وستمنستر " حيث تزوجت الملكة وجرى تتويجها" صامتة في عيد ميلادها لأول مرة منذ أكثر من عقد.

ويتم الاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمي في يونيو، ويحتفل به في موكب سنوي في وسط لندن، على الرغم من أن ذلك لن يجري بشكله التقليدي للعام الثاني بسبب الوباء.

ومن المتوقع أن يعود هاري إلى المملكة المتحدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الصيف عندما يكشف عن نصب تذكاري جديد لوالدته، الأميرة ديانا، في قصر كنسينجتون مع شقيقه الأمير وليام.

وقالت المصادر إنها تأمل في أن يساعد الحدث الذي سيقام في الأول من يوليو، وسيصادف عيد ميلاد ديانا الستين على تعافي علاقة الأمير هاري مع العائلة الملكية، وفق الصحيفة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه التقارير إلى أن الأمير تشارلز والأمير ويليام سيلتقيان لمناقشة مستقبل النظام الملكي.

وبحسب ما ورد سيخطط الوريثان مع الملكة لتحديد أفراد الأسرة الذين سيعملون من العائلة المالكة وما هي الواجبات التي يجب عليهم القيام بها.