الأرصاد تطمئن المواطنين: انخفاض بالحرارة يصل 9 درجات غدا والطقس لطيف ليلا

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدٍ الثلاثاء انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 8 : 12 درجة.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه متوقع غدا أن يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى بين 22 : 25 درجة، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى بين 29 : 32 درجة، ويكون الانخفاض على القاهرة الكبرى غدا 9 درجات.



وتظل الأجواء غدا شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 43، ولطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 15 : 17، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22: 26.



ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة كافة الأنحاء نهار معتدل ليلا.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد قد تصل للعاصفة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.