وقالت بوبوفا - فى اجتماع عام لقسم العلوم الطبية فى أكاديمية العلوم الروسية، نقلته وكالة اسبوتنك الروسية -: "لدينا طفرات فى روسيا، طفرات لا تشبه أى من السلالات الموصوفة فى الخارج".

وفى وقت سابق، ذكرت بوبوفا أن هناك تغييرات معينة فى فيروس كورونا فى منطقة سيبيريا، تم الكشف عن طفراته، لكنها لا تزيد من العوامل الممرضة، ولا يوجد تأثير على الجوانب الوبائية.