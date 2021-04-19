اعترافات خطيرة للمتهمين بانتحال صفة رجال شرطة فى منشأة ناصر

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان متهمان بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مبلغ مالى من سائق سيارة بمنشأة ناصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين.

وأضاف المتهمان أنهما كان بحوزتهما "طبنجة صوت وقطعة خشبية ملفوفة بلاصق أسود على هيئة جهاز لاسلكى، أثناء قيامهما بإيقاف قائد سيارة أجرة عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة".

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين أثناء توقيفهما المجني عليه.

وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه، عقب إيهامه أنهما رجلا شرطة واستوليا منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما نظير عدم تحرير مخالفة مرورية ضده، لقيامه بتحميل ركاب من خارج الموقف، وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة"، باستخدام المضبوطات حيازتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.