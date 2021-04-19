اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 11:32 م
خالد صلاح
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إفريقيا تسجل 4 ملايين و430 ألف إصابة و118 ألف حالة وفاة بكورونا حتي الآن

الإثنين، 19 أبريل 2021 10:00 م
إفريقيا تسجل 4 ملايين و430 ألف إصابة و118 ألف حالة وفاة بكورونا حتي الآن لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و430 ألف إصابة مؤكدة، و118 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، بينما تعافى 3 ملايين و967 ألف شخص.

وأوصت المراكز الإفريقية الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات، مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، فضلا عن ترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

 


أفريقيا

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

كورونا حول العالم

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