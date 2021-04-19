إعصار سوريجاى يضرب سواحل الفلبين.. والسلطات تجلى 68 ألف شخص

مانيلا (أ ش أ)

ذكرت سلطات الفلبين أنه تم إجلاء أكثر من 68 ألف شخص كإجراء احترازى، بعدما ضرب إعصار "سوريجاى" أجزاء من سواحل البلاد، وقالت قناة (إيه بى سى) الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الإعصار تسبب فى فيضانات فى 22 قرية على الأقل، وفى انقطاع الكهرباء فى أربعة مقاطعات، بالإضافة إلى تعطيل حركة 3200 شخص و43 عبارة وسفينة شحن.



وتابعت الشبكة أن عمليات الإجلاء جاءت كإجراء احترازى رغم أنه من غير المتوقع أن يضرب الإعصار داخل أراضى البلاد، موضحة أن عمليات الإجلاء تمت فى تسع مقاطعات، وأنه تم فتح المزيد من مراكز الإجلاء، لتحقيق شروط التباعد الاجتماعى المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المُستجد.



ويتحرك الإعصار، اليوم، بالقرب من مقاطعة (كاتاندوانه) مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 195 كيلو مترا فى الساعة، فيما من المتوقع أن يتجه نحو الشمال الغربى ويبتعد عن شمال البلاد بحلول الخميس المقبل.