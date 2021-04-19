اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أبريل 2021 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان الجديدة

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:03 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان الجديدة تصادم سيارات - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى نقل ، بطريق أسوان الجديدة شمال مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان ، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق ، بلاغا يفيد بوقوع حادث بطريق أسوان الجديدة، بعد تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

وكان أصيب 4 أشخاص، أمس فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "أبوسمبل - أسوان" بالقرب من الكيلو 100، وتم نقل المصابين بتوجيهات من الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 


حادث

اسوان الجديدة

اسوان

تصادم سيارتين

تصادم سيارة ميكروباص بنقل

طريق اسوان الجديدة

مرفق اسعاف اسوان

مستشفى اسوان الجامعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة