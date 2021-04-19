إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان الجديدة

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى نقل ، بطريق أسوان الجديدة شمال مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان ، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق ، بلاغا يفيد بوقوع حادث بطريق أسوان الجديدة، بعد تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

وكان أصيب 4 أشخاص، أمس فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "أبوسمبل - أسوان" بالقرب من الكيلو 100، وتم نقل المصابين بتوجيهات من الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.