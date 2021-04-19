(أ.ش.أ):مجلسا السيادة والوزراء السوداني ناقشا إلغاء قانون المقاطعة مع إسرائيل

(أ ش أ)

قال المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني عضو المجلس محمد الفكي سليمان "إن اجتماعا مشتركا لمجلسي السيادة والوزراء (المجلس التشريعي المؤقت)، ناقش إلغاء قانون المقاطعة مع إسرائيل، والذي جاء نتيجة لثمرة نقاشات طويلة في مجلسي الوزراء والسيادة".

وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالية بالسودان، الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.

وقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي، في تصريح صحفي، "إن الاجتماع أجاز قانون الاستثمار الذي طال انتظاره بعد أن تم إخضاعه للمزيد من النقاشات في ورش العمل بمشاركة الخبراء ورجال الأعمال والمختصين"، مشيرا إلى أن إجازة هذا القانون في هذه الفترة التي تتزامن مع انعقاد المؤتمرات العالمية التي تهدف لمناقشة الاستثمار في السودان، يعزز من القدرات الاقتصادية وفرص الاستثمار للمستثمرين الوطنيين بشكل خاص.

وأضاف أن الاجتماع أجاز مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يهدف إلى ضبط العلاقة بينهما، مؤكدا أهمية القانون في هذه الفترة التي من المتوقع أن يتم فيها تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية المشتركة ما بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن الاجتماع ناقش قانون مفوضية مكافحة الفساد، وتم الاتفاق على عرضه على الاجتماع القادم لاخضاعه للمزيد من النقاش والدراسة مع أطراف لجان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ووزارة العدل، وكافة المختصين، بسبب بروز وجهات نظر متباينة حول صلاحيات قانون محاربة الفساد وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، من حيث تداخل الاختصاصات والصلاحيات.